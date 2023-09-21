БелЖД предупредила о часовых задержках поездов между Борисовом и Минском 21 сентября. Что случилось?

Опубликовано: 21.09.2023 08:22 , Обновлено: 13.11.2024

В Белорусской железной дороге в 7 утра 21 сентября сообщили, что с 6 утра поезда поезда на участке дороги от Борисова до Минска будут опаздывать. Ориентировочное время задержки составит от 20 минут до 1 часа 30 минут.

Там пояснили, что дело в “неисправности контактной сети” на станции Смолевичи. Что там произошло, в БелЖД не уточнили.

“Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по устранению неисправности, восстановлению графика движения поездов и доставке пассажиров в пункты назначения”, - сообщили в БелЖД, не уточнив времени окончания ремонта.

Ранее Телеграф сообщил, что нарушение некоторых правил на железнодорожном транспорте может представлять опасность не только для здоровья и жизни, но и для кошелька белорусов. Участковый инспектор Ошмянского РОВД Игорь Кирдик рассказал, как могут наказать любителей опасных селфи на фоне прибывающего поезда и за что можно получить штраф до 1850 рублей.

До 1850 рублей – В милиции рассказали, за что белорусам грозит штраф на железной дороге