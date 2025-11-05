БелЖД извинилась за 3-часовую задержку поезда Калининград-Москва

Опубликовано: 05.11.2025 11:15 , Обновлено: 05.11.2025

Пресс-служба Белорусской железной дороги (БелЖД) 5 ноября извинилась за многочасовую задержку международного поезда, следующего из российского Калининграда в Москву транзитом через Беларусь.

По оперативной информации БелЖД, задержка поезда №148, который вышел из Калининграда вечером 4 ноября 2025 года, составит ориентировочно 3 часа 30 минут.

Точную причину задержки в БелЖД не назвали, объяснив её некими “техническими причинами”.

Пассажирам, которым белорусская компания публично принесла извинения за доставленные неудобства, рекомендовали уточнять время прибытия поезда по телефону контакт-центра БелЖД - 105.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине ноября поездка на поезде в сторону Гомеля для многих пассажиров может занять больше времени и потребовать пересадок. Всё из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Пуховичи – Талька. БелЖД официально предупредила об изменении как маршрутов, так и расписания на участке Минск – Гомель.

БелЖД предупредила об отмене некоторых поездов и запуске автобусов 12-13 ноября