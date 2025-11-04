БелЖД предупредила об отмене некоторых поездов и запуске автобусов 12-13 ноября

Опубликовано: 04.11.2025 16:04 , Обновлено: 04.11.2025

В середине ноября поездка на поезде в сторону Гомеля для многих пассажиров может занять больше времени и потребовать пересадок. Всё из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Пуховичи – Талька. БелЖД официально предупредила об изменении как маршрутов, так и расписания на участке Минск – Гомель.

Какие поезда не поедут?

12 ноября отменяется целая группа популярных составов. Не будут курсировать поезда бизнес-класса:

Минск – Гомель: №№ 708/707, 748/715, 716/739, 758/757, 755/752.

Минск – Мозырь: № 874/876, 876/875.

Минск – Могилев: № 742/741.

Если у вас уже куплен билет на одну из этих пар поездов на 12 ноября — стоит срочно проверить информацию.

А чем тогда ехать?

Белорусская железная дорога назначила дополнительные составы и пустит некоторые в объезд.

Минск – Гомель: назначены поезда № 642/641 и № 621, которые поедут длинным маршрутом через Жлобин и Могилев.

Минск – Могилев: поезд № 744/745 будет курсировать через Оршу.

Мозырь – Осиповичи: поезда № 876/875 и № 874/873 будут следовать только до Осиповичей и обратно.

Гомель – Осиповичи: для пассажиров назначены отдельные поезда №№ 885/886, 883/884, 881/882, 887/888.

Пассажирам региональных линий экономкласса на участке Минск – Осиповичи и вовсе предстоит пересесть на автобусы на участке между станциями Талька и Пуховичи. Проездной документ на поезд будет действовать и для этого автотранспорта.

Где уточнить информацию?

Чтобы не оказаться на вокзале впустую, лучше заранее проверить актуальное расписание:

На официальном сайте БелЖД: www.rw.by

В мобильном приложении «БЧ. Мой поезд»

По телефону Контакт-центра: 105

БелЖД приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров отнестись с пониманием к вынужденным изменениям.