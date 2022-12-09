Белорусы развели россиян на 150 тонн арбузов
Два белоруса — 43-летний мужчина и 63-летняя женщина — не заплатили россиянам за 150 тонн арбузов и даже успели их продать. О схеме подробнее рассказали в МВД.
По их информации, белорусы нашли в интернете трех российских поставщиков и договорились купить у них в сумме 150 тонн арбузов. Однако попросили отсрочку, пообещав рассчитаться после продажи всех бахчевых в Минске.
В итоге россияне поставили арбузы на 2,7 миллиона российских рублей (примерно 43 тыс. долларов). А белорусы продали их на рынке дешевле себестоимости.
После того, как «покупатели» перестали выходить на связь, поставщики написали заявление в милицию.
На белорусов возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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