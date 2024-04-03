Белорусы поделились видео шторма. Последствия устраняют до сих пор

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Опубликовано: 03.04.2024 08:13 , Обновлено: 03.04.2024

В Министерстве энергетики Беларуси сообщили, что за прошедшие сутки из-за непогоды остались без электричества 256 населённых пунктов страны. Особенно сильно шторм прошёлся по Гомельской области.

Больше всего пострадали Гомельский, Светлогорский, Мозырский и Климовичский районы. Также в Минэнерго отметили, что непогода затронула и жителей Минской области.

“Грозы с дождями и сильным ветром, порывы которого достигали 20-24 м/с, стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, местами — их обрыву, повреждению опор”, — рассказали в министерстве.

Устраняли последствия бурной ночи 86 аварийных бригад, также было задействовано 80 единиц техники. Вместе с тем, по данным на 6:30 среды, восстановительные работы ещё продолжаются в 30 населённых пунктах, в основном в Гомельской области, добавили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что вечером 3 апреля начали появляться сообщения о массовых перебоях с электричеством в столице. Так, например, пострадали жители более 20 домов в микрорайоне Лошица на улицах Сырокомли, Шпилевского, Корзюки и Игуменский тракт.

Инцидент произошёл в 21:56, однако, как рассказали в Минскэнерго, уже в 23.25 ситуацию исправили. Также вечером в 22:18 оказались без электричества несколько домов на Партизанском проспекте, «однако в течение 30 минут электроснабжение было восстановлено».

Вечером в Минске пропадал свет. Что случилось?