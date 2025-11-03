Белорусы организовали через Минск нелегальную миграцию в Россию - Генпрокуратура

Опубликовано: 03.11.2025 14:25 , Обновлено: 03.11.2025

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали об уголовном деле, которое возбудили в отношении четырёх белорусов за организацию нелегальной миграции в Россию через Минск. Узнали,в чём заключалась преступная схема.

На скамье подсудимых - трое жителей Могилевской области и один житель Минщины. По версии следствия, они за деньги организовали незаконный транзитный проезд по территории Беларуси и выезд из страны для десяти выходцев из двух стран Центральной Азии, которым отказали во въезде в Россию. Это, согласно действующим между странами межправительственным соглашениям, не позволяло им въезжать и в Беларусь.

Однако, как пояснили в прокуратуре, при прохождении пограничного контроля иностранцы про действующий в отношении них запрет на въезд в страну умалчивали, подменяя паспорта. В Беларусь они прилетали на самолёте. В национальном аэропорту «Минск» их встречали организаторы транзитного маршрута и автомобилях перевезли сначала на ночлег, а затем - на государственную границу с Россией.

Именно по пути в Россию 7 апреля 2025 года на территории Мстиславского района Могилевской области обвиняемых и задержали сотрудники правоохранительных органов.

По версии прокуратуры, за свои хлопоты в Беларуси задержанные получили не менее 185 тыс. российских рублей (не менее 6,7 тыс. рублей по курсу Нацбанка).

В настоящее время трое подозреваемых в организации незаконной миграции находятся под стражей, ещё один - на свободе под личным поручительством. Всем им может грозить до пяти лет тюрьмы.

В августе этого года, как сообщал Telegraf.news, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил во время выступления на встрече представителей МВД стран СНГ, что неконтролируемая миграция стала угрозой для Беларуси и стран-участниц содружества. При этом особо подчеркнул её опасность из-за возможного экстремизма.

Кубраков назвал количество выдворенных в 2025 году из Беларуси иностранцев