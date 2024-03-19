Белорусского ипэшника оштрафовали за продажу косметики. Что с ней не так?

Опубликовано: 19.03.2024 14:18 , Обновлено: 19.03.2024

Индивидуального предпринимателя из Лепельского района Витебской области оштрафовали на 20 базовых величин (800 рублей) за незаконную торговлю косметикой. Оказалось, дело вовсе не в несоблюдении сроков годности, чем нередко грешат продавцы, а в производителей самой косметики.

Как следует из материалов экономического суда Витебской области, опубликованных на сайте Верховного суда Беларуси, индивидуальный предприниматель в своём торговом павильоне на одном из районных рынков торговал в розницу продукции торговой марки NIVEA. Правоохранители нашли на прилавке 9 единиц косметической продукции - увлажняющие кремы, лосьон, бальзам, гели, общая стоимость которых составила 153 рубля.

Между тем, с 2021 года ввоз товаров данного производителя в Беларусь запрещён. В отношении них до сих пор применяются “специальные меры”, согласно пункту 1 Указа президента Республики Беларусь от 30 марта 2021 года №128. В перечне компаний, попавших под ответные санкции, утверждённом Советом министров в апреле 2021 года, оказалась и группа компаний BEIERSDORF, которая продаёт свою продукцию под торговой маркой NIVEA.

Поскольку доход от продажи запрещённой косметики следователям установить не удалось, суд только оштрафовал предпринимателя за “запрещенную деятельности” (то есть за продажу товаров в нарушение запрета).

Отметим, что это минимальное наказание, которого предусмотрено законом за данный вид правонарушений. По усмотрению суда индивидуального предпринимателя могли оштрафовать по части 3 статьи 13.3.КоАП и на более внушительную сумму - до 200 базовых величин (8000 рублей), а также конфисковать до 100% суммы дохода, а также “орудия и средства совершения административного правонарушения”.

Напомним, Совмин Беларуси запретил импорт и продажу на территории Беларуси известных брендов в апреле 2021 года, аргументировав это «обеспечением защиты национальных интересов». В правительстве посчитали, что производители данных брендов «предприняли недружественные действия в отношении белорусского народа».

Совмин продлил запрет на Skoda, Liqui Moly и Nivea в Беларуси. Надолго?

Запрет был введён после того, как в начале 2021 года компании Nivea, Škoda и Liqui Moly заявили, что откажутся выступать спонсорами чемпионата мира по хоккею в том случае, если он пройдет в Беларуси. В октябре 2023 года действие запрета в очередной раз продлили - до 31 декабря 2024 года включительно.