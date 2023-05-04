Совмин продлил запрет на Skoda, Liqui Moly и Nivea в Беларуси. Надолго?

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Опубликовано: 04.05.2023 10:24 , Обновлено: 04.05.2023

Совет министров Беларуси решил продлить запрет на импорт товаров таких производителей, как Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf (ранее поставлявшей в Беларусь товары под брендом Nivea), введенный два года назад. По решению белорусского правительства, запрет продлевается до 4 ноября 2023 года.

Новое постановление Совмина было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 4 мая и вступает в силу с завтрашнего дня.

Напомним, Совмин Беларуси запретил импорт и продажу на территории Беларуси известных брендов в апреле 2021 года, аргументировав это «обеспечением защиты национальных интересов». В правительстве посчитали, что производители данных брендов “предприняли недружественные действия в отношении белорусского народа”.

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Запрет был введён после того, как в начале 2021 года компании Nivea, Škoda и Liqui Moly заявили, что откажутся выступать спонсорами чемпионата мира по хоккею в том случае, если он пройдет в Беларуси.

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