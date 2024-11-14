Белорусский автобус перевернулся в Польше - известно о 6 пострадавших

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Опубликовано: 14.11.2024 14:21 , Обновлено: 14.11.2024

Ночью 14 ноября автобус с белорусскими номерами попал в ДТП недалеко от польского населенного пункта Каленице. По информации местной пожарной части, в результате аварии пострадали 6 человек.

Как уточнили в экстренных службах, ДТП случилось около 1:45 14 ноября на 382-м километре трассы А2 в сторону города Познань. По предварительным данным, водитель автобуса по неизвестным причинам выехал на аварийную полосу, протаранил дорожные заграждения и съехал в кювет. Там транспорт и перевернулся.

Фото: Osp KSRG Łyszkowice / Facebook

На опубликованных фото заметны белорусские номера автобуса, который зарегистрирован в Гомельской области.

Фото: Osp KSRG Łyszkowice / Facebook

Больше никаких подробностей нет. На месте происшествия работали медики, полиция и пожарные.

Фото: Osp KSRG Łyszkowice / Facebook

Обновлено Позже белорусский МИД сообщил, что в ДТП пострадало 6 белорусов, их доставили в медучреждения. Как передало агентство БелТА, посольство Республики в Польше находится на связи с "компетентными структурами" и готово оказать "необходимое консульско-правовое содействие".

Ранее Telegraf.news писал о ДТП с белорусами в апреле также в Польше. Так, возле города Седльце в Мазовецком воеводстве утром 24 апреля водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся. «7 из 14 находившихся в автобусе белорусов доставлены в госпиталь с легкими травмами, еще 7 человек ждут другого автобуса для продолжения движения по маршруту», - сообщили тогда в белорусском МИД.

В Польше автобус с белорусами съехал в кювет и перевернулся — пострадало 7 человек