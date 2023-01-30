Белорусский 8-тысячный райцентр остался без воды

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Опубликовано: 30.01.2023 15:12 , Обновлено: 30.01.2023

Один из белорусских районных центров — город Ветка Гомельской области — 30 января остался без воды. Об этом сообщили в местном ЖКХ.

Обновлено Примерно в 15:50в госгазете «Голас Веткаўшчыны» объявили, что коммунальщики устранили аварию в Ветке и «вода в кранах есть».

Там отметили, что воды в городе не будет примерно до 20:00. А причиной назвали «аварийную ситуацию».

Жителей попросили обращаться по поводу подвоза воды в диспетчерскую службу по номеру телефона 4-26-22 или по короткому номеру 115.

По последним данным Белстата, в Ветке проживают более 8,5 тыс. человек.

Напомним, две недели назад в такой же ситуации оказался город Пружаны Брестской области. Воды там не было чуть менее двух суток.