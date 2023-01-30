Белорусский 8-тысячный райцентр остался без воды
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Один из белорусских районных центров — город Ветка Гомельской области — 30 января остался без воды. Об этом сообщили в местном ЖКХ.
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Примерно в 15:50в госгазете «Голас Веткаўшчыны» объявили, что коммунальщики устранили аварию в Ветке и «вода в кранах есть».
Там отметили, что воды в городе не будет примерно до 20:00. А причиной назвали «аварийную ситуацию».
Жителей попросили обращаться по поводу подвоза воды в диспетчерскую службу по номеру телефона 4-26-22 или по короткому номеру 115.
По последним данным Белстата, в Ветке проживают более 8,5 тыс. человек.
Напомним, две недели назад в такой же ситуации оказался город Пружаны Брестской области. Воды там не было чуть менее двух суток.
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