В Пружанах спустя почти двое суток включили воду

Опубликовано: 18.01.2023 08:39 , Обновлено: 18.01.2023

В городе Пружаны вечером 17 января включили воду, сообщили в Брестском облисполкоме. Жители оставались без нее почти два дня, с утра 16 января.

«Водоснабжение в г. Пружаны восстановлено», — коротко заявили чиновники в своем телеграм-канале в 19:46.

А в райисполкоме добавили, что «во избежание гидроудара система заполняется постепенно».

В свою очередь эпидемиологи посоветовали в течение ближайших суток кипятить воду перед употреблением.

Напомним, Пружаны, где по данным на 2020 год проживало около 19 тыс. человек, с утра 16 января остались без воды. Для жителей города организовали подвоз питьевой воды и разместили 37 биотуалетов.

Причиной произошедшего чиновники назвали поломку одной из заслонок запорной арматуры.