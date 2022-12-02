Белорусские военные посадили беспилотник на границе с Украиной

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Опубликовано: 02.12.2022 11:51 , Обновлено: 02.12.2022

В Госпогранкомитете Беларуси 2 декабря заявили, что на границе с Украиной «принудительно посадили очередной беспилотник».

По информации ГПК, это произошло в первый день зимы в 1200 метрах от госграницы над пунктом пропуска Мокраны (Доманово) на высоте около 300 метров.

Квадракоптер заметили пограничники вместе с военными.

«Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен», — сообщили в ведомстве.

И добавили, что дрон был без опознавательных знаков и, как утверждается, с камерой для ведения разведки.

Ранее Телеграф писал, что в Госпогранкомитете Беларуси 4 ноября заявили, что перехватили беспилотник, который, по их словам, прилетел в Гомельский район с Украины.

В ГПК заявили, что «принудительно посадили» украинский беспилотник