В МВД объявили, что в Беларуси наступает время, когда происходит 33% самых серьезных ДТП

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Опубликовано: 28.09.2022 15:05 , Обновлено: 17.10.2022

В ГАИ МВД Беларуси 28 сентября сообщили, что в ближайшие дни в стране наступит туманная и дождливая погода. А ещё существенно сокращается световой день. Именно в таких условиях происходит более 33% всех ДТП, утверждают в ГАИ.

“По статистике более трети самых серьезных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого ухудшения видимости. Если вы оказались в полосе тумана, не забудьте включить ближний свет фар, снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегайте резких маневров”, - посоветовали в ГАИ.

Также инспекторы предупредили водителей, что из-за плохой погоды обочины на трассах могут стать непригодными для движения пешеходов. А начит те выйдут на края дорог, поэтому водителям стоит быть к этому готовыми и внимательными.

Ранее Телеграф сообщил, что в телеграм-канале минского ЖКХ посоветовали пожилым людям использовать палку с заостренными шипами. Кстати, скоро снова наступит время, когда пенсионерам без таких орудий будет никак.

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