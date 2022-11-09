Белорусские пограничники показали видео с босым мигрантом на границе с Польшей

Опубликовано: 09.11.2022 12:37 , Обновлено: 09.11.2022

Погранкомитет Беларуси (ГПК) опубликовал видео, на котором босой мигрант рассказывает на ломаном английском, что "польская полиция" распылила газ в лицо и он пошел в Беларусь.

Видеоролик показывается как босой мужчина идёт из леса по дороге в сторону снимающего. А потом уже сидя на земле рассказывает, как белорусские солдаты дали ему обувь и воду. За что он им благодарен.

В ГПК утверждают, что именно польские силовики после избиения нелегала заставили босиком идти через заграждение на границе.

Мужчина оказался гражданином Сирии и нуждался в медицинской помощи, теплой одежде и обуви.

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В ГПК не показали на видео весь рассказ сирийца, но заявили, что нелегальный мигрант, с его слов, находился в Польше трое суток до того, как его задержали правоохранители и доставили к заграждению на границе с Беларусью.

“Он также пояснил, что польские силовики заставляли его пройти через калитку, избивая и распыляя в лицо газ. Помимо издевательств, ему приказали снять обувь, несмотря на погодные условия”, - говорится в сообщении ГПК.

Что теперь ждёт нелегала, в Погранкомитете не уточнили, рассказав, что оказали ему помощь.

Польская сторона не комментировала видео, но рассказала что за 8 ноября зафиксировала попытки 63 нелегалов попасть в ЕС с территории Беларуси.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1590243258164449280?t=Kx8YSpCXbFaIjsPcVchbyw&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что польская пограничная служба (ПС) заявила, что за три дня с 4 по 6 ноября включительно на польско-белорусской границе выявили 285 иностранцев, пытающихся незаконно проникнуть в Польшу. Там назвали выходные “неспокойными”.

В Польше объявили о новой волне нелегалов из Беларуси