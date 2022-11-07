В Польше объявили о новой волне нелегалов из Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 07.11.2022 19:02 , Обновлено: 07.11.2022

Польская пограничная служба (ПС) заявила, что за три дня с 4 по 6 ноября включительно на польско-белорусской границе выявили 285 иностранцев, пытающихся незаконно проникнуть в Польшу. Там назвали выходные "неспокойными".

“Несколько групп мигрантов, будучи замеченными польскими патрулями, двинулись глубоко в Беларусь”, - [link href=“https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/10875,Granica-polsko-bialoruska-trzy-dni-wytezonej-pracy.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] польские пограничники.

“Большинство попыток незаконно пересечь границу - 138, произошло в субботу. В пятницу было 60 таких событий, а в воскресенье - 87. Мигранты в районах официальной ответственности учреждений ПС в Бобровниках, Наревке и Крынеке прибыли в нашу страну, используя пограничные реки и болотистые районы”, - сообщили в Польше.

В Польской пограничной службе перечислили страны, нелегалы из которых пытались проникнуть в ЕС через территорию Беларуси: Марокко, Конго, Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Гана, Коморские Острова, Гамбия, Эфиопия, Сенегал, Турция, Ирак, Иран, Афганистан.

В качестве примера, польская пограничная служба показала видео с попыткой перехода белоруско-польской границы. Там обвинили белорусских пограничников в содействии нелегалам.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1589615186356604928?t=YqlS1K9wtUyOZqa1zyvhRg&s=19

По данным Польской пограничной службы, в понедельник 7 ноября примерно в 7:00 утра на участке группа из 30 нелегалов подошла к польской границе. “В тот момент, когда белорусы заметили патрули, охраняющие границу, группа [нелегалов] отступила вглубь”, - заявили в Польской пограничной службе.

[info_b]В ГПК пока не комментировали обвинения польской стороны.[/info_b]

В свою очередь, в Польше похвалились, что именно возведённая в этом году стена на границе помогает останавливать мигрантов.

[info_b]Польская стена на границе - 5,5 м высотой. Она изготовлена из стальных панелей с высотой 4,5 м, увенчанных проволочной обмоткой (концертиной). В ограждении уже установлены электронные приспособления (датчики движения по всей границе, камеры).[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил в конце октября, что на белорусской границе с ЕС нет нелегалов.

«Мигрантов нет, а напряженность осталась, крупные группировки остались, учения остались, заговорили о применении ядерного тактического оружия. Обстановка действительно сложная», — рассказал чиновник на встрече с работниками в Гомельской области.

Вольфович обвинил Запад в угрозах применить ядерное оружие и «сжать кольцо до последнего»