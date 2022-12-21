Белорусские пограничники нашли шестой труп нелегала за год на границе с Польшей

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Опубликовано: 21.12.2022 12:59 , Обновлено: 21.12.2022

Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей труп «мужчины неславянской внешности». Об этом сообщили в ГПК 21 декабря.

Там заявили, что «по характеру следов на снегу» поняли, что труп перенесли из Польши в Беларусь через калитку «для миграции животных» в польском заграждении.

В ГПК утверждают, что на теле мужчины обнаружили кровоподтеки.

Также пограничники нашли документы гражданина Сирии и постановление о депортации от 19 декабря 2022 года с запретом въезда на территорию Польши.

Там также отметили, что это уже шестое тело, которое нашли на границе с Польшей.

Ранее Телеграфписал, что в ГПК Беларуси 24 ноября заявили, что нашли новый труп, предположительно, нелегального мигранта на границе со странами Евросоюза. Тогда за неделю это был уже четвертый случай.