Белорусские коррупционеры начали брать взятки в цифровой валюте. На какой сумме попались?

Опубликовано: 11.04.2024 13:01 , Обновлено: 11.04.2024

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что впервые раскрыли взятку в цифровой валюте.

По словам председателя СК Беларуси Дмитрия Горы, в ведомстве расследуют уголовное дело, согласно которому директор предприятия 160 раз брал взятки в цифровой валюте. Общая сумма в перерасчёте на белорусские рубли составила около 600 тысяч, передало информагентство “БелТА”.

Кроме того, в Следственном комитете заявили, что за два года удалось ликвидировать четыре крупнейших криптообменника. Так, из цифровой среды вывели в эквиваленте более 80 миллионов белорусских рублей, которые в итоге передали государству.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники гродненской милиции предупредили горожан о проведении рейдовых мероприятий в подъездах многоквартирных домов. За неправильное хранение велосипедов пообещали привлечь к ответственности.

Штраф до 800 рублей. Гродненские милиционеры решили проверить, как белорусы хранят велосипеды в подъездах