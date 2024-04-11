Белорусские коррупционеры начали брать взятки в цифровой валюте. На какой сумме попались?
В Следственном комитете Беларуси сообщили, что впервые раскрыли взятку в цифровой валюте.
По словам председателя СК Беларуси Дмитрия Горы, в ведомстве расследуют уголовное дело, согласно которому директор предприятия 160 раз брал взятки в цифровой валюте. Общая сумма в перерасчёте на белорусские рубли составила около 600 тысяч, передало информагентство “БелТА”.
Кроме того, в Следственном комитете заявили, что за два года удалось ликвидировать четыре крупнейших криптообменника. Так, из цифровой среды вывели в эквиваленте более 80 миллионов белорусских рублей, которые в итоге передали государству.
Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники гродненской милиции предупредили горожан о проведении рейдовых мероприятий в подъездах многоквартирных домов. За неправильное хранение велосипедов пообещали привлечь к ответственности.
Штраф до 800 рублей. Гродненские милиционеры решили проверить, как белорусы хранят велосипеды в подъездах