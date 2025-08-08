Белорусская таможня предупредила, что всё чаще пресекает «уловки граждан» на границе

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Опубликовано: 08.08.2025 15:09 , Обновлено: 08.08.2025

Белорусская таможня заявила, что фиксирует существенный рост перемещения валюты сверх норм через границу с Польшей. Как сообщили в ведомстве, с начала года выявлено более 420 таких случаев, что уже на 67% больше, чем за весь 2024 год.

В ГТК заявили, что распространение получила схема, когда гражданам раздают крупные суммы для перевозки через границу под видом личных средств «в рамках установленных норм». Только за июль к ответственности за это нарушение привлекли 154 человека . Многие из них ссылались на «незнание законодательства».

Кроме того, как пример таможня привела недавний случай в пункте пропуска «Брест». Гражданка Украины, следовавшая на автобусе, выбрала «зелёный» коридор, имея при себе $16 тысяч и €9,4 тысяч. В итоге она получила штраф в размере 5 базовых величин , но сумма, превышающая эквивалент $10 тысяч, конфискована .

Фото: t.me/customs_bel

Таможенники напомнили, что при перемещении через границу наличных на сумму свыше $10 тысяч в эквиваленте, их необходимо письменно декларировать. Если сумма превышает $100 тысяч, требуются также документы, подтверждающие происхождение денег.

За недекларирование предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин, возможна и конфискация незадекларированной части средств.

Если же незаконно перемещаемая сумма превышает $30 тысяч в эквиваленте, наступает уголовная ответственность, которая может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет .

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