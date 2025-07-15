В ГТК разъяснили, сколько пива можно белорусам везти из-за границы. А когда платить пошлину?

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Опубликовано: 15.07.2025 13:43 , Обновлено: 15.07.2025

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси 15 июля рассказали, сколько пива белорусы могут привезти с собой из-за границы без уплаты таможенных пошлин. В ведомстве объяснили, на какое пиво не распространяются ограничения на ввоз алкоголя и сколько придётся доплатить за каждый литр свыше нормы.

Пресс-служба белорусской таможни пояснила, что вопрос о том, нужно ли физическому лицу платить пошлину за ввоз импортного пива, зависит от двух факторов - вида самого напитка и его количества.

Согласно действующему законодательству, в Республику ограничивается ввоз алкогольной продукции. В странах ЕАЭС, к которым относится и Беларусь, под этим понятием понимается напиток с содержанием спирта свыше 0,5% . Однако сейчас на рынке широко представлены так называемые “пивные напитки” и прочая продукция, в названии которого присутствует слово “пиво”, которая, тем не менее, под данные ограничения не подпадают. Их исключают из этого списка, если содержание спирта в них - не более 0,5%.

В этом случае они рассматриваются как безалкогольный напиток (товарная позиция 2202 ТН ВЭД ЕАЭС) и могут свободно ввозиться в страну. К таким напиткам, в частности, относятся:

пиво солодовое, с пониженным содержанием спирта до 0,5% и меньше;

имбирное или травяное пиво, концентрация спирта в которых не превышает 0,5%;

пивные смеси (например, с лимонадом), если содержание спирта не превышает 0,5%.

А вот традиционное пиво с содержанием алкоголя более 0,5% ввозить в Беларусь можно лишь в определённом количестве, а за превышение лимита придётся доплачивать. Действующий лимит - до 3 литров. За каждый литр свыше этой нормы придётся доплатить по 10 евро, но даже с доплатой провезти столько, сколько хочется, не получится - доплатить можно за объём от 3 до 5 литров . Всё, что свыше - уже под запретом для физических лиц.

В ГТК также предупредили, что в случае, если физическое лицо провозит через границу большое количество безалкогольного пива (того самого, за которое не нужно платить пошлину), у таможенников “могут возникнуть вопросы в части перемещения коммерческой партии”, что может стать поводом для более пристального внимания проверяющих на границе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года Совет министров Беларуси отложил запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объёмом свыше 1,5 литра. Изначально планировалось, что новая мера вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако теперь, согласно постановлению властей, “полторашки” пива пропадут с полок в январе 2026 года. Но есть нюанс.

Когда в Беларуси запретят продавать «полторашки» пива? Совмин перенёс дату