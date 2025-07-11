Белорусов призвали не верить фейкам об «атаке ПВО» на самолёт Минск — Москва
Профильный белорусский Telegram-канал «Народный антифейк» опубликовал предупреждение о распространении недостоверной информации о не имевшем места инциденте с пассажирским самолётом из Минска.
Согласно сообщению, в Сети появилась информация о том, что рейс «Аэрофлота» AFL1845, следовавший из Минска в Москву, якобы обстреляла российская система ПВО, в ходе которой борт получил незначительные повреждения. В канале «Народный антифейк» данную информацию однозначно назвали фейком.
Авторы канала объяснили, что для придания правдоподобности используются два старых видео, обработанные с помощью нейросетей. По их анализу, одно из видео было снято в 2019 году в Индонезии и посвящено турбулентности, а второе — касается инцидента с задержанным рейсом Дубай — Махачкала.
Позднее канал также предупредил о появлении дипфейк-видео с «официальным заявлением» министра обороны Виктора Хренина, в котором он якобы опровергает какие-либо последствия в результате «инцидента». В сообщении канала говорится, что это видео также является недостоверным, а за его основу взята запись трёхлетней давности.
«Народный антифейк» призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.
Сообщения этого канала распространили в том числе многие государственные СМИ Беларуси и крупные предприятия.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о дипфейках с Александром Лукашенко, где Президент якобы призывает белорусов инвестировать.
Белорусов призвали не верить дипфейку с Лукашенко с призывами инвестировать. Что известно?