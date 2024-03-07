Белорусов предупредили о мошенниках "с разрешением исполкома"

Опубликовано: 07.03.2024 10:16 , Обновлено: 07.03.2024

В Минске неизвестные, представившись работниками по контролю за безаварийной эксплуатацией электросетей, пришли к пожилой паре и предложили свои услуги. Что было потом?

В Министерстве по налогам и сборам рассказали о мошенниках, которые пришли к паре пенсионеров и навязали им установку якобы обязательного реле. Как оказалось, случай не единственный. Потерпевший написал заявление о совершении преступления.

Согласно ему, пришедшие мужчина и женщина представились “работниками организации, осуществляющей контроль за безаварийной эксплуатацией сетей”. Чуть позже к мошенникам присоединился третий подельник, его назвали электриком.

“Они аргументировали свой приход тем, что пришли ставить обязательное к установке электрооборудование, так как в соседних домах участились факты возгорания электроприборов”, - рассказал заявитель.

Также аферисты убедили пенсионеров в том, что у них есть “официальное разрешение исполкома на установку данного реле АЗМ-40А”.

Сначала мошенники назвали сумму в 620 рублей, но, когда потерпевший указал факт наличия у себя инвалидности, снизили оплату до 298 рублей. Наличными таких денег у пенсионеров не было, поэтому недостающую часть заплатили переводом с банковской карты.

“Я нашел и других пострадавших. Все пострадавшие - пенсионеры, которые в силу своего возраста и доверчивости попали в такую же ситуацию, как и я”, - отметил мужчина.

Перед налоговой “чистые”

В своем заявлении мужчина попросил госорганы обязать ИП демонтировать реле и вернуть деньги. А также проверить законность осуществления предпринимательской деятельности (может или нет данный ИП устанавливать в электрический щиток свое оборудование). Еще пенсионер усомнился, что “работники” соблюдают технику безопасности и платят налоги.

На последнее ответило МНС. “Манипуляторы, и об этом пишет сам заявитель, строго чтут Налоговый кодекс, ведь в подтверждение приема оплаты они безо всякого напоминания выдали клиенту платежный документ, информация о поступлении выручки регулярно фиксируется в АИС ККО [автоматизированная информационная система контроля кассового оборудования]”, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, аферисты обзавелись также платежным терминалом. Поэтому у налоговых органов по их компетенции претензий нет.

Как противостоять мошенникам

В МНС дали несколько советов:

Игнорируйте объявления, составленные в псевдоофициальном, директивном стиле, которые якобы к чему-то вас обязывают. Никогда не впускайте в квартиру, дом специалистов, которых вы не вызывали. Если неизвестный вам человек представляется сотрудником ЖЭС или его официальным партнерoм, звоните в ЖЭС и уточняйте полномочия этого гражданина, а также то, насколько навязываемая услуга обязательна с точки зрения требований законодательства. Поймите, что если вы подписали какие-либо документы, то в этом случае вам будет очень затруднительно доказывать свою правоту.

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