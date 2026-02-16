Белорусов попросили не реагировать на сообщения «главы Минлесхоза»

Опубликовано: 16.02.2026 14:09 , Обновлено: 16.02.2026

Пресс-служба Министерства лесного хозяйства попросила белорусов не реагировать на сообщения, поступающие в Telegram якобы от имени главы ведомства Александра Кулика. Несмотря на то, что на аватарке - фото действующего министра, сообщения рассылает вовсе не он.

В министерстве заявили, что под именем Александра Кулика в Telegram скрываются неизвестные, которые, судя по опубликованным скрин-шотам переписки, пытаются провернуть популярную многоходовую мошенническую схему. Сначала потенциальной жертве приходит сообщение якобы от непосредственного начальника, который предупреждает подчинённого о грядущей проверке. А уже на следующем этапе обычно поступает звонок в мессенджере от “проверяющего”, который и выуживает у человека всю важную информацию.

Между тем, насторожить получателей личных сообщений “от Александра Кулика” должен был в том числе тот факт, что аккаунт создан пользователем со скрытым номером - так часто поступают мошенники, “штампующие” фейковый страницы пользователей, не только известных и медийных личностей, но и рядовых пользователей популярного мессенждера.

“Если вам поступили подобные сообщения, просим не реагировать на них, а также проверять информацию через личное общение”, - дали в Минлесхозе совет белорусам, как убедиться в реальности личности человека, обратившегося к вам по Сети.

Кстати, недавно в Гомеле милиция задержала 19-летнего парня, который в TikTok репостил сообщения белорусской милиции на аудиторию в три тысячи человек. В милиции заявили, что молодой человек пытался монетизировать свой аккаунт на видеоплатформе, чтобы купить автомобиль.

В Гомеле задержали 19-летнего парня за то, что репостил сообщения МВД Беларуси