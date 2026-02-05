В Гомеле задержали 19-летнего парня за то, что репостил сообщения МВД Беларуси

Опубликовано: 05.02.2026 10:01 , Обновлено: 05.02.2026

В Гомеле милиция задержала 19-летнего парня, который в TikTok репостил сообщения белорусской милиции на аудиторию в три тысячи человек. В милиции заявили, что молодой человек пытался монетизировать свой аккаунт на видеоплатформе, чтобы купить автомобиль.

Несмотря на то, что репосты с не запрещённых интернет-ресурсов сами по себе в Беларуси не запрещены, действия молодого человека у милиции вызвали подозрения. На его аккаунт с аудиторией около трех тысяч пользователей в МВД натолкнулись во время уже традиционного мониторинга соцсетей. Обычно в милиции выискивают видео с реальными правонарушениями - правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов, попавшим на камеры видеорегистраторов, мелким хулиганством подростков, которым те зачастую сами хвастаются в соцсетях, а также вычисляют аккаунты мошенников и аферистов.

Аккаунт задержанного молодого человека привлёк внимание сотрудников МВД тем, что он подавался как аккаунт белорусской милиции. Прямо это нигде на страничке указано не было, но это следовало из названия самого аккаунта и того, как отвечал автор в комментариях. Контентом же для странички служили видеозаписи и информация из официальных милицейских источников.

В МВД назвали аккаунт молодого человека “фейковым аккаунтом белорусской милиции” и потребовали от него дать пояснения. Тот признался на камеру, что создал в TikTok “фейковый аккаунт под названием “Милиция Беларуси"", чтобы привлечь туда как можно больше подписчиков, а затем переименовать страничку под своим именем, монетизировать её, а на вырученные деньги купить автомобиль.

Кстати, эта деталь как раз таки была указана в профиле молодого человека. Внимательные зрители могли заметить в шапке профиля ссылку на “донаты” в рамках “сбора на BMW E39”.

При этом в милиции не уточнили, подавал ли молодой человек информацию из официальных источников в неизменном виде. О найденных искажениях официальных данных правоохранителей не сообщалось.

По словам заместителя начальника управления ГУСБ МВД по Минску Романа Пригодича, в настоящее время по данному факту проводится официальная проверка, по результатам которой действиям молодого человека должна быть дана правовая оценка. Какое именно наказание и по какой статье может грозить молодому человеку, в милиции не уточнили.