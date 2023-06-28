Белорусов попросили не реагировать на "рассылку Минобороны". Почему?
Некоторые белорусы стали получать рассылки «с письмами от Министерства обороны». Если оно пришло и вам, не реагируйте на него.
Дело в том, что «послания от Минобороны» рассылают мошенники, это фишинговые письма, рассказала «Минская правда».
В сообщении сообщают о возможности оформить льготную ипотеку и предлагают заполнить форму по ссылке. Переходить по ней нельзя – в этом случае мошенники получат доступ к персональным данным пользователя.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что мошенники придумали новый способ обманывать белорусов: «попасть на деньги» можно даже «позвонив по 102»
Мошенники придумали новый способ обманывать белорусов: «попасть на деньги» можно даже «позвонив по 102»
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