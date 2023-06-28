Белорусов попросили не реагировать на "рассылку Минобороны". Почему?

Опубликовано: 28.06.2023 18:18 , Обновлено: 28.06.2023

Некоторые белорусы стали получать рассылки «с письмами от Министерства обороны». Если оно пришло и вам, не реагируйте на него.

Дело в том, что «послания от Минобороны» рассылают мошенники, это фишинговые письма, рассказала «Минская правда».

В сообщении сообщают о возможности оформить льготную ипотеку и предлагают заполнить форму по ссылке. Переходить по ней нельзя – в этом случае мошенники получат доступ к персональным данным пользователя.

Письма, которые рассылают мошенники, фото: t.me/mlynby

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что мошенники придумали новый способ обманывать белорусов: «попасть на деньги» можно даже «позвонив по 102»

Мошенники придумали новый способ обманывать белорусов: «попасть на деньги» можно даже «позвонив по 102»