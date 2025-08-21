Белорусов, не попавших в ЕС, предупредили о мошенничестве с возвратом денег за билеты

Опубликовано: 21.08.2025 14:19 , Обновлено: 21.08.2025

Сервис по продаже автобусных билетов INFOBUS предупредил клиентов о новой схеме мошенничества, связанной с возвратом денег за отменённые рейсы. По их сведениям, злоумышленники от имени компании звонят клиентам и под предлогом возврата средств пытаются получить доступ к их банковским счетам.

В компании подчеркнули, что возврат стоимости билетов, оплаченных на сайте или в приложении, происходит автоматически на ту же карту, с которой производилась оплата. «Никаких дополнительных данных не требуется», — говорится в сообщении сервиса.

Также в INFOBUS заявили, что не рассылают сообщений с требованием пройти «перерегистрацию» и никогда не просят сообщать коды из СМС. В компании призвали клиентов быть бдительными и не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию.

Предупреждение появилось на фоне массового сокращения автобусных рейсов между Беларусью и Литвой. Из-за этого многие пассажиры сталкиваются с отменой поездок и необходимостью возврата денег за билеты, чем, по-видимому, и пытаются воспользоваться мошенники.

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