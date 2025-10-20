Белоруснефть призвала игнорировать видео с «министром экономики», который предложил 2000 рублей дохода

Опубликовано: 20.10.2025 16:24 , Обновлено: 20.10.2025

В пресс-службе компании Белоруснефть призвали белорусов игнорировать видео, на котором фигурирует лицо министра экономики Юрия Чеботаря, который якобы рекламирует некий выгодный инвестпроект с потенциальным доходов в 2000 рублей ежемесячно.

Такое видео с рекламой некой программы от Белоруснефти, которая якобы “позволяет каждому увеличить свой доход за счёт национальных ресурсов”, на днях завирусилось в Сети. Вес инвестиционному предложению, по задумке авторов ролика, должно было придать лицо главы экономического ведомства страны Юрия Чеботаря.

Однако, как пояснили в пресс-службе компании, ролик оказался не более чем очередным дипфейком, раскрыть который при внимательном рассмотрении мог любой обыватель. Хотя бы потому, что мошенники (а это, по мнению пресс-службы Белоруснефти, именно их рук дело) даже не удосужились правильно написать название их компании, исковеркав её до “Беларусьнефть”.

“Это мошенническая схема. Видео изготовлено с использованием технологии дипфейк, а ссылки под ним ведут на фишинговые сайты, где у пользователей крадут личные данные и деньги”, - пояснили суть мошеннической схемы в пресс-службе компании, призвав белорусов не переходить по указанным в описании видео ссылкам и не вводить на сторонних сайтах свои личные данные.

В Белоруснефти подчеркнули, что ни сама компания, ни Министерство экономики не проводят никаких программ с “пассивным доходом” и не предлагают “заработать на национальных ресурсах”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом аналогичным образом мошенники попытались использовать в своих схемах дипфейк с Александром Лукашенко. В ролике, сделанном с помощью искусственного интеллекта, он будто бы убеждает белорусов вкладываться в новую государственную инвестиционную платформу.

Белорусов призвали не верить дипфейку с Лукашенко с призывами инвестировать. Что известно?