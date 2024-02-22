Забрали документы и избивали. Белорус пожаловался на 10 месяцев рабства в России

🎥 Видео

Опубликовано: 22.02.2024 16:17 , Обновлено: 22.02.2024

33-летний гражданин Беларуси Вадим Железкий обратился за помощью в российское движение «Альтернатива» с просьбой вызволить его из рабства. Он рассказал, что приехал в Россию на заработки в мае прошлого года, однако с обещанной работой его обманули. И с тех пор удерживали на ферме в Свердловской области, заставляли работать, но зарплату не платили. И даже били. Сотрудник организации вместе с волонтерами и журналистами приехал на ферму.

Вадим рассказал, что по договоренности должен был работать на пилораме с заработной платой в 25 тысяч российских рублей. Однако на деле привезли на ферму в поселке Шадриха в Свердловской области. Его работой стал уход за коровами и помощь по хозяйству. За 10 месяцев труда, пожаловался белорус, заработную плату ему не заплатили ни разу. А за однажды потерянную корову жестоко избили.

Освобождать белоруса на ферму [приехали](http://Железкий Вадим Васильевич, 1991 года рождения, родом из Беларуси, обратился к нам на днях за помощью. По приглашению шурина мужчина приехал на заработки в Россию в мае 2023 года. По договоренности Вадим должен был работать на пилораме с заработной платой в 25 тыс. рублей. Однако на деле его привезли на ферму по адресу: Свердловская обл., г.о. Первоуральск, пос. Шадриха, д. 7/1. У мужчины забрали все имеющиеся документы, а его работой стал уход за коровами и помощь по хозяйству. За 10 месяцев труда заработную плату мужчине не заплатили ни разу. А за однажды потерянную корову Вадима жестоко избили, фото с побоями мы также публикуем. Наш сотрудник вместе с волонтерами и журналистами прибыли на место и вызвали сотрудников полиции. Дальше развернулись разбирательства, которые так схожи от случая к случаю. Хозяин фермы, мужчина по имени Навер, утверждал, что документы у Вадима не отбирал, а потом они чудесным образом были найдены и возвращены их законному владельцу. Выплачивать заработную плату Навер тоже не спешил. После уговоров сотрудников полиции посчитать, сколько же Вадим заработал за почти год работы, Навер произвел расчеты, по которым оказалось, что нисколько. Ведь, как утверждал хозяин фермы, часть обещанной зарплаты он перечислял бывшей жене Вадима в счет алиментов, а остальное ушло на обеспечение его продуктами питания и необходимыми вещами, поэтому Вадим практически еще и остался должником. Однако нужно отметить, что на обратный билет домой деньги ему дали. Ведь, по версии Навера и приглашенной им девушки-юриста, Вадима никто там насильно не держал. После того, как с Вадимом ситуация была уже ясна, мы задались вопросом о местонахождении еще одного мужчины по имени Субхон. По словам Вадима, буквально на днях мужчину избили. Также при первом разговоре с Вадимом, он поделился, что среди работников фермы – много мигрантов, но он не знал об их желании покинуть это место. Мы обратились с этой информацией к сотрудникам полиции. Однако результатом были поражены – во внутрь на поиски Субхона никого не пустили, а после самостоятельной проверки сотрудники заявили, что все работники там русские, и никого с синяком под глазом они не нашли. Сейчас Вадим в полной безопасности и в ближайшее время сможет вернуться домой, где обязательно напишет заявление в полицию. Что же касается самой фермы и оставшихся там работников, мы очень надеемся, что сотрудники правоохранительных органов заинтересуются данным местом! Также делимся ссылкой на видео: https://www.youtube.com/watch?v=clSkvq9ENbU *** Если хотите помочь: Сбербанк> 2202 2067 8072 2976 Тинькофф > 2200 7009 0207 0449 Альфа-банк> 4790 8723 2182 3328 Наш сайт: https://alternative.help Отчёт на сайте Альтернативы: https://alternative.help/reports2024_1/#20240221) сотрудник «Альтернативы», волонтеры и журналисты. Они вызвали полицию.

[inf]«Альтернатива» – российская некоммерческая волонтерская организация, занимающаяся борьбой с торговлей людьми и освобождением людей из неволи: современных форм трудового, нищенского и сексуального рабства.[/inf]

По информации пресс-службы «Альтернативы», хозяин фермы по имени Навер сказал, что документы у Вадима не отбирал. А потом они вдруг нашлись и были отданы Вадиму. Выплачивать заработную плату Навер не спешил. Сотрудники полиции принялись уговаривать хозяина посчитать, сколько же Вадим заработал за это время. Навер произвел расчеты, по которым оказалось, что нисколько. Потому что часть обещанной зарплаты, по заверению хозяина фермы, он перечислял бывшей жене Вадима в счет алиментов, а остальное ушло на обеспечение его продуктами питания и необходимыми вещами. Получилось, что Вадим еще и должником остался. Правда, денег на билет домой белорусу все же дал. К слову, по версии Навера и приглашенной им девушки-юриста, Вадима никто насильно не держал.

По словам белоруса, на ферме были и другие рабы, в том числе недавно избитый мужчина по имени Субхон.

«Мы обратились с этой информацией к сотрудникам полиции. Однако результатом были поражены – на поиски Субхона никого не пустили, а после самостоятельной проверки сотрудники заявили, что все работники там русские и никого с синяком под глазом они не нашли», – сообщили в пресс-службе «Альтернативы».

В организации добавили, что гражданин Беларуси сейчас в безопасности и скоро сможет вернуться домой.