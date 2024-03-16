Белоруска погибла после нападения медведя в горах Словакии

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Опубликовано: 16.03.2024 19:12 , Обновлено: 10.07.2024

На двух белорусов в словацких Татрах напал медведь, женщина погибла. Об этом сообщили в Горноспасательной службе страны.

Инцидент произошел вечером 15 марта. Спасатели получили сообщение о том, что в районе города Снина в Низких Татрах столкнулись два человека и медведь. Супруги из Беларуси - 29-летний мужчина и 31-летняя женщина - разбежались в разные стороны, и медведь устремился за белоруской.

Спасатели вместе с полицией выехали на указанную локацию. Служебная собака помогла найти место, откуда женщина, преследуемая медведем, упала с крутого склона. Белоруска была уже мертва.

Фото: hzs.sk

В это же время рядом находился медведь, но его сумели прогнать. Другая группа спасателей впоследствии обнаружила супруга погибшей, который застрял над каменным порогом. Мужчина не пострадал, его эвакуировали.

Тело женщины передали правоохранительным органам для выяснения обстоятельств и причин смерти.

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