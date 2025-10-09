Белоруска отсудила у семьи подростка 7000 рублей за наезд на нее на электросамокате

Опубликовано: 09.10.2025 09:57 , Обновлено: 09.10.2025

Белоруска, пострадавшая в результате наезда электросамоката, отсудила более 7000 рублей у семьи 14-летнего подростка, который был за рулём СПМ. Подробностями судебного разбирательства 9 октября поделились в Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА).

Инцидент произошёл в марте 2025 года. Женщина оказалась на пути электросамоката, а 14-летний подросток, им управлявший, не справился с управлением средством персональной мобильности (СПМ) и наехал на пешехода. В результате травмы, полученные женщиной при падении, медики оценили как “менее тяжкие телесные повреждения” - из-за них она не могла работать ещё три месяца, потеряв свой заработок.

Полученные травмы оказались настолько серьёзные, что в течение какого-то времени женщина не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в ежедневной посторонней помощи, ещё около четырех недель вынуждена пользоваться костылями и принимать серьёзные лекарства.

Поскольку виновником ДТП оказался несовершеннолетний, уголовное дело не возбуждали, однако пострадавшая решила обратиться в суд с гражданским иском о возмещении материального и морального вреда. Последний истица оценила в 8000 рублей.

Ответчики - родители подростка, по словам адвоката юридической консультации Ганцевичского района Брестской областной коллегии Татьянаы Гайчук, заявленный иск признали лишь частично и готовы были возместить ущерб пострадавшей, но просили уменьшить сумму моральной компенсации, ссылаясь на своё сложное материальное положение.

Однако суд признал требования пострадавшей обоснованными: материальный ущерб женщине присудили в полном объёма - 714,09 рубля на лечение и 360 рублей за разбитый при падении мобильный телефон, а вот сумму морального вреда несколько уменьшил, присудив лишь 6000 рублей. Семья, которая решила не обжаловать приговор, также обязана будет возместить женщине судебные расходы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 сентября вступили в силу обновлённые правила дорожного движения. Одно из главных изменений коснулось именно средств персональной мобильности (СПМ). Некоторые из них теперь могут быть приравнены к мопедам или мотоциклам и потребуют регистрации в ГАИ.

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