Белоруска отсудила у коммунальщиков 8 тыс. рублей. За что?

Опубликовано: 28.03.2025 14:53 , Обновлено: 28.03.2025

Суд в Гомеле обязал коммунальщиков выплатить местной жительнице 8 075, 94 рубля. Об этом стало известно 28 марта. Подробности дела рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

Гомельчанка подала в суд из-за затопления квартиры в июне 2024 года. В заявлении она указала, что это произошло из-за “ненадлежащего обслуживания канализационных стоков работниками КЖЭРУП”, сообщило госиздание sb.by.

В итоге в суде пришли к выводу, что в затоплении виноваты именно коммунальщики, так как некачественно оказали услугу. Поэтому он удовлетворил иск жительницы Гомеля и постановив взыскать 6075 рублей 94 копейки в качестве возмещения материального ущерба и дополнительно 2000 рублей за моральный вред.

Как сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко, данное решение уже вступило в законную силу.

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Гомеля пожаловалась на не очень хорошее состояние одной из дорог в областном центре. По ее словам, полотно уже частично ремонтировали, однако там все равно образовалась “ямка на ямке”. Что ответили в Комитете государственного контроля (КГК)?

«Ямка на ямке» — Белоруска пожаловалась на дорогу в Гомеле. Что ответили в КГК?