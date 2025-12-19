Белорусам шлют сообщения "некачественные мошенники". Как прокололись?

Опубликовано: 19.12.2025 11:10 , Обновлено: 19.12.2025

Телефонные мошенники не оставляют попыток залезть в кошельки белорусов. И хотя, как показывают сводки милиции, чуть ли не ежедневно находятся те, кто "покупается" на их разводы, далеко не все мошеннические схемы хорошо продуманы и безупречны. Нередко они сами выдают себя на первом же этапе деталями, которые им могут казаться незначительными, но всегда бросаются в глаза белорусам.

В соцсети Threads белорусские пользователи поделились скринами “проколов” телефонных мошенников. Так, сразу несколько белорусов пожаловалось сообщение от имени национального почтового оператора. В нём якобы от имени Белпочты сообщается о получении посылки на имя абонента и предлагается оплатить некие “таможенные сборы”. В конце сообщения - ссылка, по которой предлагается перейти клиенту, причём внимательный абонент заметит, что адрес отличается от официального сайта Белпочты.

Выглядит это преступное безобразие следующим образом:

Надо ли говорить, что никакая посылка, на самом деле человека не ждёт, а ссылка ведёт на фишинговый сайт и переход по ней сулит человеку потерей всех средств с банковской карты?

Впрочем, главный прокол мошенников заключается вовсе не в том, что они плохо замаскировали фишинговую ссылку. И даже не в том, что сообщение прислано не с белорусского номера (в строке отправителя виден телефонный номер, начинающийся с кода +43, который принадлежит Австрии). Возможно, кто-то не очень внимательный мог бы и пропустить эти технические детали. Выдало мошенников одно слово-триггер для большинства белорусов - название страны. Контору спалила “Беларуссия”.

“Хорошая попытка! Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу!”, - прокомментировал полученное сообщение автор поста.

“Какие-то некачественные мошенники”, - упрекнул отправителей один из комментаторов.

Кстати, телефонные мошенники в Беларуси очень часто спотыкаются именно о национальные реалии. Ведь нередко звонящие находятся за пределами нашей страны. Увы, мошеннические колл-центры - явление, не знающее границ. Но не языковые барьеры. Именно переход абонента на белорусскую речь очень часто выводит звонящих на чистую воду.

“Когда мне звонят с Белпочты из Латвии или из Минскводоканала с Польши, или домофонные системы из Германии, я прошу говорить со мной по-белорусски. Они отвечают: «Добре». После этих слов я прекращаю разговор”, - поделилась своим богатым, судя по количеству звонков с иностранных номеров, опытом общения с телефонными мошенниками ещё одна пользовательница соцсети.

Кстати, разговор на родном языке называют “лучшей защитой” от телефонных мошенников не только белорусы, но и жители некоторых других стран, например, Казахстана.

Белорусы нашли «лучшую защиту» от мошенников

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Между тем, сама Белпочта регулярно предупреждает своих клиентов о мошеннических схемах, в которых прикрываются именем государственной компании. Причём злоумышленники придумывают всё новые и новые схемы.

Так, недавно они взялись за личные кабинеты белорусов на официальном портале оператора. Схема работает следующим образом: мошенники вводят в форму регистрации рандомный номер мобильного телефона, на который должен придти СМС с кодом подтверждения о регистрации.

Тут же через мессенджер (Viber, Telegram, WhatsApp) они связываются с потенциальной жертвой и сообщают ей о неком “срочном извещении” из правоохранительных органов либо налоговой инспекции, требуя этот код. Так они получают доступ к личному кабинету клиента.

В Белпочте предупредили, что их сотрудники никогда не ведут телефонные переговоры с клиентами в мессенджерах и тем более не требуют от них никаких личных данных. Тем, кто понял, что попался на уловку мошенников, в Белпочте посоветовали срочно самостоятельно сменить пароль в личном кабинете или в фирменном мобильном приложении Белпочты через функцию «Забыл пароль».