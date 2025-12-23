Белорусам пообещали 37 тыс. долларов за «контракт» с армией РФ. В милиции объяснили, почему не стоит

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Опубликовано: 23.12.2025 07:45 , Обновлено: 23.12.2025

В Сети завирусилась реклама контрактной службы в российской армии, на которую якобы приглашают белорусов. В объявлении им пообещали внушительную разовую выплату за сам контракт и приличную по меркам среднестатистического белоруса ежемесячную зарплату. Однако в милиции заявили, что реклама - не более чем очередная изощрённая уловка мошенников. Вот как работает новая схема.

Согласно рекламным объявлениям, которые массово распространяются в Сети, белорусам за заключение контракта с российской армией обещают заплатить 37 тыс. долларов, а в дальнейшем - платить по 2,7 тыс. долларов в месяц. С учётом того, что средняя зарплата по стране сейчас едва превышает 900 долларов, то есть в 3 раза ниже, предложение кому-то может показаться привлекательным.

Фейковая реклама, которую распространяют мошенники

Однако в УВД Брестского облисполкома призвали потенциальных контрактников не торопиться, поскольку все обещания - липовые, и за отклик на такую “вакансию” можно запросто лишиться доступа к аккаунтам в соцсетях, а в перспективе - и денег.

Главное, что выдаёт лже-работодателей - это отсутствие официальных контактов. Желающим поработать на российскую армию предлагается просто “оставить заявку” на сайте. Это первый шаг мошеннической схемы.

Далее человека переводят в один из популярных мессенджеров, где якобы проводится “оформление” заявки. На этом этапе человек сам передаёт злоумышленникам свои личные данные, фото документов, а в довершение всего у “будущего контрактника” попросят коды из SMS. Так мошенники получают доступ к чужим аккаунтам, а уж с их помощью могут выманить у человека деньги.

В милиции предостерегли белорусов от такого взаимодействия с “российской армией”, напомнив, что ни одна официальная структура как в Беларуси, так и в соседней России не ведёт набор сотрудников через мессенджеры, не собирает через них документы и точно не просит вас передавать никакие SMS-коды.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, лучше всего вовсе не переходить ни по каким сторонним ссылкам и не связываться с теми, кто представляется официальным представителем каких-либо структур через мессенджеры.

Кстати, мошенники нередко сами выдают себя на первом же этапе деталями, которые им могут казаться незначительными, но всегда бросаются в глаза белорусам. К примеру, телефонные мошенники в Беларуси очень часто спотыкаются о национальные реалии.

Белорусам шлют сообщения «некачественные мошенники». Как прокололись?