Белорус разбился при восхождении на Эльбрус

Опубликовано: 16.07.2024 09:27 , Обновлено: 16.07.2024

Турист из Беларуси разбился в горах Кабардино-Балкарии вечером в понедельник, 15 июля. Сегодня утром российские спасатели организовали эвакуацию тела погибшего. Подробности ЧП рассказали в МЧС России.

Трагедия разыгралась в ущелье Ирик-Чат, которое является отправной точкой для восхождения на восточную вершину Эльбруса. Примерно в 19:20 15 июля спасатели получили сообщение от участников туристической группы из Беларуси о том, что один из альпинистов сорвался со скалы и получил травму.

[info_b]Эльбрус — самая высокая горная вершина России. Высота горы, которая представляет собой стратовулкан, составляет 5642 метра над уровнем моря. Входит в число «7 чудес России» наряду с озером Байкал и Долиной гейзеров на Камчатке.

Период с мая по октябрь считается наиболее благоприятным для восхождения на Эльбрус. Для туристов организуются маршруты для восхождения по разным направлениям: с южной стороны — для туристов без специальной альпинистской подготовки, с северной — также для мало подготовленных альпинистов, но с меньшим комфортом с точки зрения удобств, с восточной — для физически подготовленных альпинистов. На восхождение с западной стороны решаются только опытные альпинисты. [/info_b]

В МЧС отметили, что группа из 14 человек не зарегистрировала свой маршрут в ведомстве, тем не менее, после получения сообщения о ЧП на место происшествия незамедлительно выдвинулась группа из шести спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на спецтехнике.

К сожалению, к тому моменту, когда специалисты добрались до ущелья Ирик-Чат пострадавший мужчина 1990 года рождения скончался от полученных травм.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае прошлого года на западном склоне Эльбруса пропала группа из шестерых белорусских туристов. Их удалось найти только после привлечения к поискам беспилотника и вертолёта Ми-8 МЧС России. Группу туристов в полном составе обнаружили спустя сутки на высоте 3800 метров.

Спасатели нашли шестерых пропавших на Эльбрусе белорусов