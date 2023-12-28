Белорус попросил убежище в Литве и устроил пьяный дебош

Опубликовано: 28.12.2023 07:34 , Обновлено: 28.12.2023

Белорус обратился в Пабраде в Центре регистрации беженцев за убежищем в Литве, однако получил дозу слезоточивого газа и наручники. Все из-за пьяного дебоша, что он устроил в городе и в самом заведении.

Как [link href=“https://www.delfi.lt/ru/news/live/prositel-ubezhishcha-iz-belarusi-skandalil-i-v-pabrade-i-v-centre-registracii-bezhencev-95479411” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание Delfi, местная полиция Швенченского района Литвы доставила из города в Центр регистрации беженцев двоих пьяных белорусов, просителей убежища. У них было право на какое-то время выходить за пределы Центра. Но в городе они устроили скандал.

Уже после прибытия в Центр один из мужчин, 43-летний белорус, стал крушить имущество и не подчинялся законным требованиям пограничников. В итоге те применили газ и наручники. После оказалось, что белорус был сильно пьян - 1,20 промилле.

Однако пока речи об отказе в убежище не идет. Мужчине предложат возместить ущерб и дадут возможность проконсультироваться с психологом.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Департамента миграции (ДМ) Эвелина Гудзинскайте заявила, что считает необходимым приравнять белорусов у россиянам, в отношении которых действуют жёсткие правила въезда в страну. Свое желание она обосновала “условиями войны” и сокращением количества работников Департамента.

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