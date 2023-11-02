"Белавиа" сообщила об инциденте с самолётом на рейсе Стамбул-Минск. Что известно?

Опубликовано: 02.11.2023 08:59 , Обновлено: 31.03.2024

Белорусская авиакомпания "Белавиа" утром в четверг, 2 ноября, сообщила об инциденте с самолётом Boeing 737 – MAX 8, летевшем по маршруту Стамбул-Минск. Уже после того, как самолёт поднялся в небо, выяснилось, что шина одного из колёс самолёта могла быть повреждена, однако экипаж решил продолжить полёт.

Данная ситуация произошла на рейсе В2-784 в среду, 1 ноября. Сразу после вылета самолёта наземные службы международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка, осмотрев взлетно-посадочную полосу, сообщили экипажу воздушного судна о “возможном повреждении шины колеса самолета”.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании “Белавиа”, экипаж “проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения”. При этом сам полет прошёл в штатном режиме и пилоты благополучно посадили его в национальному аэропорту “Минск”.

“Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал”, - рассказали в “Белавиа”.

После приземления самолет оставили на взлётно-посадочной полосе с заглушенными двигателями, чтобы не допустить потенциального перегрева шасси. Затем его отбуксировали стоянку, а в компании начали расследование причин происшествия - было обнаружено, что разрушена шина левого основного колеса шасси.

Ранее Телеграф писал, что белорусский Телеграм-канал «ОтВинта» сообщил со ссылкой на источники в Национальном аэропорту «Минск», что в Беларусь намерена прийти авиакомпания SCAT Airlines. В планах, как минимум, 3 рейса в неделю.

В Беларусь решила летать иностранная авиакомпания. Когда?