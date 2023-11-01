В Беларусь решила летать иностранная авиакомпания. Когда?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 01.11.2023 10:06 , Обновлено: 01.11.2023

Белорусский телеграм-канал "ОтВинта" сообщил со ссылкой на источники в Национальном аэропорту "Минск", что в Беларусь намерена прийти авиакомпания SCAT Airlines. В планах, как минимум, 3 рейса в неделю.

Речь идёт о казахстанском авиаперевозчике, который работает с 1997 года. На данный момент, самолёты SCAT Airlines - Boeing и Bombardier - летают по СНГ, в Грузию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. Куда будет совершать рейсы казахстанская компания из Минска, пока неизвестно.

Официально о старте полетов могут объявить уже на этой неделе, написал тг-канал.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусская авиакомпания “Белавиа” запланировала один прямой рейс из Тель-Авива до Минска. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Израиле. Вывозить белорусов из воюющей страны пообещали за деньги.

«Белавиа» пообещала вывезти белорусов из Израиля за деньги. Когда?