"Белавиа" предупредила пассажиров в Дубае, что самолёт полетит из другого города. Что предложила делать?

Опубликовано: 17.04.2024 17:13 , Обновлено: 17.04.2024

Компания "Белавиа" 17 апреля предупредила своих застрявших в Дубае пассажиров рейса В2 718, что ее самолёт полетит совсем из другого аэропорта. Однако клиентам предложили выход.

“Рейс в Минск будет выполнен из аэропорта Рас-Эль-Хайма. Для пассажиров запланирован трансфер из аэропорта Дубай в аэропорт Рас-Эль-Хайма”, - уточнили в авиакомпании. В “Белавиа” рассказали, что планируемое время отправления автобуса – 18:15 по местному времени.

“Место сбора - терминал 1 Международного аэропорта Дубай, зона вылета, 4-й сектор. Просим пассажиров срочно прийти в указанный сектор для встречи с представителем авиакомпании”, - попросили в “Белавиа”.

Ранее стало известно, что из-за сложных погодных условий в Дубае, самолёт “Белавиа” (рейс B2 717) приземлился в аэропорту в эмирате Фуджейра.

“На данный момент воздушное судно находится в эмирате Фуджейра, примерно в 100 км от пункта назначения, и ожидает разрешения от аэропорта Дубая на прилет и посадку”, - сообщии ранее в авиакомпании. Из-за этого время вылета рейса в Минск также было отложено.

Ранее Telegraf.news писал, что на Объединенные Арабские Эмираты вечером во вторник, 16 апреля, обрушились аномально сильные ливни. В результате улицы многих городов, в том числе крупнейшего из них — Дубая, превратились в реки. Местным властям пришлось перекрыть некоторые дороги, а авиакомпаниям — отложить или отменить десятки рейсов, в том числе, направлявшихся в Минск.

В Дубае самолётам пришлось «приводняться», а улицы превратились в реки