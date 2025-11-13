"Белавиа" объяснила почему ее Embraer-195 не долетел до Баку

Опубликовано: 13.11.2025 15:42 , Обновлено: 13.11.2025

Белорусская компания "Белавиа" объяснила возвращение самолёта Embraer-195, которой должен был лететь в Баку из Минска. Однако вернулся через 40 минут обратно в международный аэропорт "Минск".

«Вчера, 12 ноября, „Эмбраер-195“ с бортовым номером EW-514 вылетел из Минска в Баку в 23:17. Вскоре после взлета была обнаружена техническая неисправность, и по решению командира воздушного судна самолет вернулся в базовый аэропорт в 23:46. По возвращении „Эмбраер-195“ был оперативно заменен на „Боинг 737-300“: в результате рейс вылетел в Азербайджан в 2:20. Пока проводилась замена борта, пассажирам были предложены прохладительные напитки”, - рассказали в “Белавиа”.

По данным Flightradar24, борт совершил посадку в Минске примерно в 23:50. После возврата пассажиров пересадили на резервный самолёт — Boeing 737-31S (рег. EW-366PA), который вылетел в Баку только через 3,5 часа.

Ранее в министерстве транспорта Беларуси опубликовали фото тестовых полетов второго дальнемагистрального самолета Airbus A330-200, который «Белавиа» недавно приобрела.

Минтранс показал полет второго дальнемагистрального Airbus A330-200, приобретенного «Белавиа»