Минтранс показал полет второго дальнемагистрального Airbus A330-200, приобретенного «Белавиа»

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Опубликовано: 11.10.2025 16:30 , Обновлено: 11.10.2025

В министерстве транспорта Беларуси опубликовали фото тестовых полетов второго дальнемагистрального самолета Airbus A330-200, который «Белавиа» недавно приобрела.

В ведомстве утверждают, что технические рейсы прошли успешно и длились несколько часов.

«Контрольные полеты накануне ввода в эксплуатацию самолета – стандартная практика в авиации. Так проводится комплексная проверка всех систем судна, что обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие строгим международным стандартам», – сообщили в «Белавиа».









Ранее стало известно, что белорусская государственная авиакомпания приобрела подержанный лайнер Airbus A330-200. В компании заявили, что он соответствует стандартам нового поколения, так как экономичен и может летать на дальние расстояния.

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«Белавиа» даже объявила 6 июня о «новой эре» в своём флоте — появлении «абсолютно нового для белорусской авиации типа воздушных судов — Airbus A330-200». Позднее министр транспорта Алексей Ляхнович сообщил, что это лишь первый из трёх самолётов, которыми планируют пополнить флот перевозчика до конца года.

В свою очередь, агентство Reuters утверждало весной 2024 года, что «Белавиа» купила два самолета через посредников (западные санкции запрещают продавать белорусской компании самолёты Airbus), возраст которых составляет от 18 до 22 лет.

До того, как перебраться в Минск, авиалайнеры служили в разных компаниях. Затем их приобрела частная компания Lebanon Sky Aviation, зарегистрированная в ОАЭ. А в 2023 и 2024 годах самолёты были перерегистрированы на компанию Magic Air. И затем уже — на «Белавиа».