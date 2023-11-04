«Беларуськалий» и следователи раскрыли подробности «инцидента» на шахте в Солигорске

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Опубликовано: 04.11.2023 11:59 , Обновлено: 04.11.2023

Следственный комитет приступил к работе на втором рудоуправление ОАО «Беларуськалий», где днём 3 ноября произошёл "инцидент", в результате которого под землёй пострадали пять шахтёров в возрасте от 25 до 38 лет. Тем временем в самой компании раскрыли подробности произошедшего.

Обновлено После следственных мероприятий, которые сотрудники Управления Следственного комитета по Минской области проводили всю ночь, по факту происшествия возбудили уголовного дело по ч.2 ст.306 Уголовного кодекса Беларуси "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам". Окончательную правовую оценку правоохранительные органы пообещали дать после завершения расследования.

Согласно информации пресс-службы “Беларуськалия”, инцидент произошёл около 16:30, когда работники рудника спускались в специальной клети по стволу шахты №3 на глубину 445 метров.

“В результате опускания клети ниже установленной отметки получили травмы различной степени тяжести 5 работников подземного участка автоматизации производственных процессов”, - сообщили в пресс-службе компании.

Впрочем, до сих пор неясно, что значит опускание клети “ниже отметки”. И почему в его результате рабочие с подземного участка автоматизации производственных процессов получили серьезные травмы позвоночника?

Эвакуацией пострадавших занимались сотрудники военизированного горноспасательного отряда - они подняли пострадавших на отметку горизонта, а оттуда по стволу №2 - подняли на поверхность, где уже дежурили автомобили скорой медицинской помощи.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич распорядился направить в Солигорскую больницу, куда доставили пострадавших, бригаду высококвалифицированных специалистов - спинального хирурга и травматолога-ортопеда из РНПЦ травматологии и ортопедии. Медики сообщили, что жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает, им оказывают “квалифицированную медицинскую помощь”.

Причины несчастного случая сейчас расследует спецкомиссия, кроме того, вечером сотрудники Следственного комитета также приступили к работе на территории рудоуправления и непосредственно в самой шахте, где произошёл инцидент.

“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Опрашиваются очевидцы и работники предприятия, изымается техническая документация, планируется назначение экспертных исследований”, - рассказали в СК.

Ранее Телеграф рассказал подробнее о состоянии пострадавших шахтёров. По данным Минздрава, одного из них (1991 года рождения) госпитализировали с травмой позвоночника, второго - с перелом позвоночника и конечностей, его состояние медицики оценивали как “более тяжелое”.

В Солигорске шахтеры пострадали в результате «инцидента» в шахте. Что сообщили в Минздраве и МЧС?