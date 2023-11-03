В Солигорске шахтеры пострадали в результате "инцидента" в шахте. Что сообщили в Минздраве и МЧС?

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Опубликовано: 03.11.2023 20:00 , Обновлено: 03.11.2023

Пресс-служба МЧС Беларуси сообщила 3 ноября, что в Солигорске в одной из шахт произошел некий "инцидент", из-за чего застряла кабина лифта. В ней, по данным МЧС, был 5 человек.

Что означает слово “инцидент” и что произошло на самом деле, в МЧС не сообщили.

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[obnovleno_b]В Минздраве сообщили, что горноспасатели достали всех пятерых пострадавших из шахты в Солигорске.

“По предварительной информации у всех пациентов тяжёлые сочетанные травмы - переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей”, - говорится в сообщении Минздрава. [/obnovleno_b]

Обновлено Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич распорядился отправить в Солигорск для оказания консультативной и практической помощи бригаду высококвалифицированных специалистов (спинальный хирург и травматолог-ортопед) РНПЦ травматологии и ортопедии.

В Минздраве же рассказали больше подробностей. В том числе, о том, что двум пострадавшим работникам ОАО «Беларуськалий» в Солигорске, которых извлекли из шахты, уже оказали медицинскую помощь.

Был госпитализирован один пострадавший (1991 года рождения) с травмой позвоночника, как предварительно сообщили врачи.

“Второй пострадавший - более тяжелый, он сейчас также доставляется в Солигорскую ЦРБ. У него, по предварительной информации, перелом позвоночника и конечностей”, - заявили в Минздраве.

Там уточнили, что бригады скорой медицинской помощи продолжают дежурить на месте происшествия. А в шахте “застряла” кабина. Каким образом шахтеры получили в “застрявшей” кабине травмы позвоночников, в Минздраве не уточнили.

На сайте “Беларуськалия” информации и подробностей о произошедшем на момент написания материала не было.