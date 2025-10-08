БелАЭС напугала литовцев

Опубликовано: 08.10.2025 08:09 , Обновлено: 08.10.2025

Во вторник, 7 октября, жители Вильнюса и окрестностей литовской столицы могли наблюдать явление, которое некоторые восприняли как тревожный знак - клубы пара, поднимающиеся над Островецкой АЭС в соседней Беларуси. Некоторые приняли пар за дым, из-за чего литовскому Центру радиационной защиты пришлось выступить с официальным заявлением.

В Центре радиационной защиты (ЦРЗ) заверили литовцев, что опасаться нечего, а клубы, поднимающиеся из башен белорусской электростанции - ничто иное как водяной пар.

“Обращаем ваше внимание на то, что при эксплуатации атомной электростанции в ходе технологического процесса тёплая вода охлаждается и испаряется в градирнях. Отсюда и образуется водяной пар, который жители Литвы могут путать с дымом”, — процитировало официальное заявление центра литовское издание LRT.lt.

Специалисты подчеркнули, что речь идёт о штатном технологическом процессе”, который “не представляет риска для безопасности атомной электростанции, населения и окружающей среды”. В ЦРЗ также заверили, что в случае реальной опасности, связанной с распространением радиоактивных материалов, источником которых теоретически может быть БелАЭС, литовцев “немедленно проинформируют”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре этого года Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть вопрос совместного строительства новой атомной станции на востоке Республики. Её мощности глава белорусского государства предложил пустить в том числе на обеспечение электричеством украинских регионов, захваченных Россией, которые ранее запитывались от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Лукашенко предложил Путину построить на востоке Беларуси замену Запорожской АЭС