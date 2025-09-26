Лукашенко предложил Путину построить на востоке Беларуси замену Запорожской АЭС

Опубликовано: 26.09.2025 14:04 , Обновлено: 26.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть вопрос совместного строительства новой атомной станции на востоке Республики. Её мощности глава белорусского государства предложил пустить в том числе на обеспечение электричеством украинских регионов, захваченных Россией, которые ранее запитывались от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Такое предложение прозвучало 26 сентября на встрече Лукашенко с Путиным в Кремле.

“Если Вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции. Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

[inf]В настоящее время Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. 23 сентября станция в очередной раз осталась без внешнего электропитания: российское руководство станции объявило об отключении последней высоковольтной линии электропередачи 750 кВ “Днепровская”, которая питала станцию и переходе на резервные дизель-генераторы. Причиной отключения назвали “огневое воздействие вооруженных сил Украины .

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), это уже десятый по счёту инцидент о отключением внешнего питания ЗАЭС с начала вооружённого конфликта России с Украиной. [/inf]

По словам Лукашенко, белорусская сторона готова приступить к строительству новой станции, как только Путин даст своё добро на проект и при условии, что во второй белорусской АЭС “будет потребность на западе России” и в украинских регионах, взятых под контроль россиян в ходе военных действий.

“Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема”, - прокомментировал предложение Лукашенко Путин.

Президент Беларуси также отметил, что при строительстве первой белорусской АЭС власти страны “поначалу опасались избытка электроэнергии”.

“Я вам должен сказать: мы же тоже переживали. У нас не было дефицита энергии. Мы переживали, что построим станцию, а что будет дальше”, - отметил Лукашенко, но объяснил, что в результате экономика страны перестроилась и упомянул о некоторых “экспериментах” белорусских властей, в частности, о переводе жилых домов на отопление и горячее водоснабжение за счёт ресурсов БелАЭС.

Ранее Telegraf.news рассказал, что весной этого года директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что эксперты этой страны рассматривают два региона Беларуси для строительства новых атомных реакторов. Причем не исключен вариант расширения действующей БелАЭС.

В МИД России назвали два места в Беларуси, где могут построить новые атомные реакторы