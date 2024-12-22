"Бегает по подворьям, бросается на собак" - В Брагинском районе волк напал на милиционеров

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Опубликовано: 22.12.2024 10:02 , Обновлено: 22.12.2024

В деревне Гдень Брагинского района на Гомельщине вечером 20 декабря жительница пожаловалась на волка, который, с ее слов, бегал по подворьям и бросался на собак, при этом двух загрыз. В населенный пункт направили милиционеров.

Как рассказала 52-летняя местная жительница Брагинскому РОВД, волк периодически появлялся в ее дворе, люди в тот вечер закрылись в доме и ждали помощи. По адресу звонившей отправился старший участковый инспектор Сергей Музыченко, а также сформированная группа в составе милиционеров по охране территорий радиоактивного загрязнения Евгения Кравченко, Ивана Шкурко и милиционера-водителя Владислава Наумова.

Фото: Telegram-канал "Милиция Беларуси. Мы - на страже"

Фото: Telegram-канал "Милиция Беларуси. Мы - на страже"

“На месте происшествия агрессивное животное бросилось на правоохранителей”, - [link href=“https://t.me/NA_STRAGE/17923” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] ход событий Telegram-канал “Милиция Беларуси. Мы - на страже”. По его информации, милиционеры для обезвреживания волка применили оружие.

На опубликованном видео слышны выстрелы.

По информации правоохранителей, ни стражи порядка, ни местные жители не пострадали. В УВД Гомельского облисполкома напомнили, что при возникновении опасной ситуации, когда под угрозой находится жизнь и здоровье, нужно оперативно звонить по телефону 102.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации МВД, в Хойникском районе на Гомельщине 26 ноября волк напал на мужчину. Его спасли милиционеры.

«Стреляй, стреляй!» — В Хойникском районе волк напал на мужчину