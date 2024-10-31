"Аж с кровати спрыгнул" — Минчане пожаловались на звук, похожий на "мощный взрыв". Что ответили в МЧС и Минобороны?

Опубликовано: 31.10.2024 16:04 , Обновлено: 31.10.2024

В четверг днём, около 14:10, в Минске раздался громкий звук, который было слышно чуть ли не во всех концах города. Интернет заполонили тревожные сообщения от жителей Малиновки, Логойского тракта, района Парка Челюскинцев, «Новой Боровой», Комаровки, Немиги, Уручья и других локаций.

«На Бельского был слышен хлопок, словно взрыв, у меня аж стол начал трястись. Спросил у друга, он в 2 километрах от меня живёт, — та же история», — поделился произошедшем один из белорусов. Другой добавил: «Что бабахает второй день на Малиновке так сильно, что аж дом шатается и все сигналки у автомобилей с ума сходят? Вот в 14:10 что-то громыхнуло так, что я аж с кровати спрыгнул».

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси заверили, что никаких вызовов о помощи в это время не поступало, и угрозы для населения не зафиксировано, передала газета “Минская правда”. Однако официального заявления, что это было, от МЧС не поступало.

В свою очередь пользователи всемирной паутины начали выдвигать свои версии случившегося. Так, один из них предположил, что звук раздался из-за военного самолёта: «Скорее всего самолёт преодолел скорость звука. Если бы это был взрыв, то его не услышал бы весь город, так как дома бы погасили взрывную волну. Звук, скорее всего, был сверху, поэтому был слышен в радиусе 50 километров».

Что ответили в Минобороны?

Официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик рассказала, что сегодня в рамках проверки дежурных сил по ПВО в небо подняли экипаж истребителя Су-30 СМ. Действуя по “заданной в рамках проверки контрольной цели”, самолёт увеличил скорость в наборе высоты, чтобы перехватить “учебную контрольную цель”, передало информагентство БелТА.

“В таких случаях воздушное судно переходит на сверхзвук. При этом может возникать ощутимый звуковой эффект. Режим полета самолёта соответствовал правилам безопасности полётов”, — заверила Наталья Гаврусик.

Ранее Telegraf.news писал, что в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома сообщили, что за коррупцию арестовали 11 должностных лиц крупнейших предприятий лёгкой промышленности Беларуси. По словам начальника ведомства Павла Белянина, размер взяток доходил до “десятков тысяч рублей”. В отношении всех из них возбуждены уголовные дела.

Витебский ОБЭП задержал сразу 11 сотрудников крупнейших предприятий легпрома Беларуси. Что случилось?