Под Берёзой 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

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Опубликовано: 16.07.2025 07:16 , Обновлено: 16.07.2025

Серьёзная авария произошла вечером 15 июля в Березовском районе Брестской области. Там столкнулись пассажирский автобус с микроавтобусом, в результате чего пострадали 15 человек. Узнали подробности аварии и состояние пострадавших.

Пор информации МВД, авария произошла около 18:30 на 124-м километре трассы М1/Е30 “Брест-Минск-граница РФ” в Березовском районе. Инспекторы полагают, что к столкновению двух транспортных средств привело то, что 56-летний водитель автобуса ПАЗ, разворачиваясь с полосы разгона, не убедился в безопасности манёвра. В результате в него въехал идущий в попутном направлении микроавтобус Ford, за рулём которого был 40-летний мужчина.

























В общей сложности в результате ДТП пострадали 15 человек. Об их состоянии позднее рассказали в Минздраве.

По данным специалистов Республиканского центра медреаг­ирования Минздрава, на место ДТП были направлены 6 бригад скорой помощи. После осмотра их всех госпитализировали в центральные районные больницы Берёзы и Ивацевичей, куда также экстренно направили бригаду областных врачей-специалистов для оказания медико-консультативной и практической помощи:

в Березовской ЦРБ остаются 10 пострадавших - 4 человека госпитализированы в реанимационное отделение, 6 человек - в травматологическое;

в Ивацевичской ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров - в травматологическое отделение.

Согласно предварительны данным врачей, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны. В Минздраве подчеркнули, что врачи оказывают пострадавшим “всю необходимую медпомощь”, проводят необходимые диагностические и лечебные мероприятия.

Тем временем в МВД сообщили, что по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место ДТП направили не только следователей и оперативником, но и руководство Госавтоинспекции и УВД Брестского облисполкома. Причины и все обстоятельства ДТП выясняются.