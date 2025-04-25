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Опубликовано: 25.04.2025 12:15 , Обновлено: 25.04.2025

В Молодечно в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три пассажирки городского автобуса. Как сообщили в УГАИ Миноблисполкома, инцидент произошёл вчера, 24 апреля, около 11:03.

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса МАЗ, двигаясь по улице Виленской в сторону Минска, «совершил наезд» на несовершеннолетнего пешехода. Пешеход переходил проезжую часть по обозначенному нерегулируемому переходу (справа налево по ходу движения автобуса).

Водитель применил экстренное торможение, из-за чего в салоне автобуса упали три женщины-пассажирки: две 68-летние и одна 64-летняя, все — жительницы Молодечно.

В результате ДТП одну из 68-летних женщин с полученными травмами госпитализировали. Двух других пассажирок и несовершеннолетнего пешехода после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Фото: t.me/minobl_uvd

Госавтоинспекция Минской области в очередной раз напомнила водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулём и выбирать безопасную скорость/дистанцию. Пешеходам же рекомендовали проявлять осторожность и переходить дорогу, лишь убедившись в своей безопасности.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как на улице Народной в Минске произошло массовое ДТП, виновником которого, по предварительной информации ГАИ, стал водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Он врезался в припаркованные авто, повредив в общей сложности 7 машин.

На видео попало, как «скорая» в Минске врезалась в припаркованные машины — пострадали 7 авто