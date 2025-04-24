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На видео попало, как «скорая» в Минске врезалась в припаркованные машины - пострадали 7 авто

На видео попало, как «скорая» в Минске врезалась в припаркованные машины - пострадали 7 авто
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🎥 Видео

В среду, 23 апреля, на улице Народной в Минске произошло массовое ДТП, виновником которого, по предварительной информации ГАИ, стал водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Он врезался в припаркованные авто, повредив в общей сложности 7 машин.

По информации столичной ГАИ, авария произошла около 14:20, причём сам инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

По мнению инспекторов, причиной ДТП стала невнимательность 61-летнего водителя “скорой”, из-за чего припаркованные авто врезались в друг друга по цепочке. В результате люди не пострадали, но семь авто (Audi, Opel, Citroen, Renault и три автомобиля марки Volkswagen) получили механические повреждения.

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