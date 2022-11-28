В Латвии автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком

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Опубликовано: 28.11.2022 09:08 , Обновлено: 28.11.2022

В районе латвийского города Айнажи, рядом с эстонской границей, на трассе Via Baltica украинские военные попали в ДТП. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии.

По информации ведомства, автобус столкнулся с грузовиком.

В результате погиб водитель автобуса, а еще 26 человек получили травмы. Из них трое — в тяжелом состоянии.

Также в пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что пострадал один эстонский военный. Его доставили в больницу.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1596966532382601216

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что украинские дипломаты взаимодействуют с правоохранителями для выяснения причин аварии, сейчас предыдущая версия — непогода.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси, в частности, в Гомельской области 24 ноября сразу несколько автомобилей оказались в кювете. Виной, судя по всему, стали непростые погодные условия — гололед и снегопад.

Под Гомелем автомобили повылетали с трасс из-за снегопада