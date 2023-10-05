Автобус, маршрутка и два троллейбуса столкнулись в Гродно. Что известно?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.10.2023 17:38 , Обновлено: 05.10.2023

В Гродно произошла авария с участием четырех транспортных средств, все из которых являются общественным транспортом. Такой аварии в Беларуси, похоже, еще не было.

На опубликованном видео можно заметить, что первым в полосе движения стоял автобус, затем маршрутка и далее троллейбус, в который сзади врезался еще один троллейбус. По информации УВД Гродненской области, ДТП произошло в 13:43 на проспекте Космонавтов в Гродно.

Как уточнили в УВД, 45-летний водитель последнего троллейбуса не успел остановиться и врезался в другой троллейбус, который по инерции отбросило вперед на маршрутный микроавтобус, а маршрутку уже на автобус междугороднего сообщения.

«В настоящее время известно о двух пассажирках, получивших переломы. Они находились в последнем троллейбусе», – рассказали в пресс-службе УВД Гродненской области.

Стоит отметить, что на месте ДТП сотрудники ГАИ организовали объезд места аварии.

«В ближайшее время полоса движения будет пока закрыта. В связи с этим, выбирайте маршруты движения в объезд данного участка», – констатировали в УВД Гродненской области.

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